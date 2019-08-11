Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата - глава МИД Турции

США не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Турция не позволит США застопорить процесс (подготовки - ИФ) к операции к востоку от Евфрата, как они сделали в случае с Манбиджем", - цитирует министра агентство "Анадолу".

"Мы (Турция - ИФ) любой ценой очистим от террористов Рабочей партии Курдистана и "Отрядов народной самообороны" зону восточнее Евфрата, как мы сделали в Сирии в Африне и Джераблусе", - добавил министр.

Ранее в августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести контртеррористическую операцию на сирийской территории на восточном берегу Евфрата.

В ответ глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены предотвратить одностороннюю военную операцию Турции на севере Сирии.

В итоге Турция и США на этой неделе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.