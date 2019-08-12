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Дальнее зарубежье 12.08.2019 08:43

Число жертв тайфуна в Китае превысило 40 человек - власти

До 44 человек, по состоянию на утро понедельника, увеличилось число погибших на востоке Китая в результате тайфуна "Лекима", сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Еще 16 человек продолжают оставаться в списках, пропавших без вести.

Ранее сообщалось о 32 жертвах стихийного бедствия.

Мощный тайфун обрушился на восточные районы страны в субботу, пострадали провинции Чжэцзян, Шаньдун и Цзянсу.

Скорость ветра в Чжэцзяне достигала, по данным метеорологов, 187 км в час. Большинство смертей стало следствием прорыва дамбы в провинции из-за проливных дождей: в течение трех часов в провинции выпало 160 мм осадков.

Жертв не удалось избежать, несмотря на своевременные превентивные действия властей. Из опасных районов Чжэцзяна, Шанхая, провинции Цзянсу было эвакуировано более 1 млн человек. Еще более 180 тыс. были вывезены в Шаньдуне.

По предварительным оценкам, экономический ущерб от природного катаклизма уже составляет 18 млрд юаней ($2.55 млрд). Пострадал или полностью потерян урожай на площади в 364 тыс. га, разрушено или повреждено 36 тыс. домов. Только в воскресенье были отменены более 3,2 тыс. авиарейсов.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙФУН, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]