Число жертв тайфуна в Китае превысило 40 человек - власти

До 44 человек, по состоянию на утро понедельника, увеличилось число погибших на востоке Китая в результате тайфуна "Лекима", сообщают местные СМИ со ссылками на власти.
Еще 16 человек продолжают оставаться в списках, пропавших без вести.
Ранее сообщалось о 32 жертвах стихийного бедствия.
Мощный тайфун обрушился на восточные районы страны в субботу, пострадали провинции Чжэцзян, Шаньдун и Цзянсу.
Скорость ветра в Чжэцзяне достигала, по данным метеорологов, 187 км в час. Большинство смертей стало следствием прорыва дамбы в провинции из-за проливных дождей: в течение трех часов в провинции выпало 160 мм осадков.
Жертв не удалось избежать, несмотря на своевременные превентивные действия властей. Из опасных районов Чжэцзяна, Шанхая, провинции Цзянсу было эвакуировано более 1 млн человек. Еще более 180 тыс. были вывезены в Шаньдуне.
По предварительным оценкам, экономический ущерб от природного катаклизма уже составляет 18 млрд юаней ($2.55 млрд). Пострадал или полностью потерян урожай на площади в 364 тыс. га, разрушено или повреждено 36 тыс. домов. Только в воскресенье были отменены более 3,2 тыс. авиарейсов.
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