Лидер венесуэльской оппозиции утверждает, что власти намерены распустить парламент

Хуан Гуайдо - провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы лидер оппозиции - заявил, что президент страны Николас Мадуро планирует уже в понедельник распустить оппозиционную Национальную ассамблею (парламент) и назначить досрочные выборы.
"Завтра (в понедельник по московскому времени - ИФ) они намерены распустить парламент, незаконно назначить парламентские выборы или даже начать массовое преследование законодателей", - говорится в видео, опубликованном в Twitter Гуайдо.
Он добавил: "Если они сделают то, что они намерены сделать завтра, результатом будет новая фаза эскалации конфликта".
Гуайдо отметил, что официальное решение по вопросу о роспуске и проведении выборов должно быть принято в понедельник Учредительным собранием Венесуэлы.
Глава Учредительного собрания Диосдадо Кабельо подтвердил в Twitter, что заседание запланировано на понедельник.
Очередные парламентские выборы в Венесуэле должны состояться в декабре 2020 года.
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