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Дальнее зарубежье 12.08.2019 09:44

Лидер венесуэльской оппозиции утверждает, что власти намерены распустить парламент

Хуан Гуайдо - провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы лидер оппозиции - заявил, что президент страны Николас Мадуро планирует уже в понедельник распустить оппозиционную Национальную ассамблею (парламент) и назначить досрочные выборы.

"Завтра (в понедельник по московскому времени - ИФ) они намерены распустить парламент, незаконно назначить парламентские выборы или даже начать массовое преследование законодателей", - говорится в видео, опубликованном в Twitter Гуайдо.

Он добавил: "Если они сделают то, что они намерены сделать завтра, результатом будет новая фаза эскалации конфликта".

Гуайдо отметил, что официальное решение по вопросу о роспуске и проведении выборов должно быть принято в понедельник Учредительным собранием Венесуэлы.

Глава Учредительного собрания Диосдадо Кабельо подтвердил в Twitter, что заседание запланировано на понедельник.

Очередные парламентские выборы в Венесуэле должны состояться в декабре 2020 года.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ПАРЛАМЕНТ, РОСПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]