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12.08.2019 08:46

Нападение в мечети в Осло стало покушением на свободу вероисповедания - премьер Норвегии

Стрельба в мечети в Осло в субботу была попыткой подорвать свободу вероисповедания в Норвегии, заявила норвежский премьер-министр Эрна Сульберг.

По ее словам, которые приводят западные СМИ, субботний инцидент стал "атакой на свободу вероисповедания" и "прямой атакой против норвежских мусульман".

"Сегодня, мы стоим плечом к плечу с норвежскими мусульманами в осуждении этой атаки", - добавила она.

СМИ напоминают, что нападение произошло накануне мусульманского праздника "Ид аль-адха (Курбан-байрам). В воскресенье ожидается, что премьер-министр примет участие в торжествах в честь этого праздника в мечети в Осло.

Накануне мужчина, одетый в униформу, открыл стрельбу в мечети в Осло. Один человек получил огнестрельные ранения, нападавший был задержан. В настоящий момент следствие рассматривает версию о попытке теракта в качестве основной в рамках расследования этого дела.

Впоследствии полиция обнаружила мертвой сводную сестру стрелка, причем обстоятельства ее смерти вызвали подозрения у следователей.

По данным западных СМИ, в Норвегии, согласно статистике 2016 года, проживало около 200 тыс. мусульман - 4% населения страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]