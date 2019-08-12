Турция после исключения из программы F-35 изучает вариант приобретения российских Су-35 - СМИ

Власти Турции, отвечающие за закупки вооружений, предложили руководству вооруженных сил страны рассмотреть вопрос о закупке в России истребителей Су-35 взамен американских F-35, сообщил телеканал PressTV со ссылкой на газету Yeni Safak.
Если военное руководство согласится на приобретение Су-35, власти готовы к переговорам с Россией по заключению соответствующих контрактов, отметило издание.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее пригрозила Турции исключением из программы производства и приобретения новейших американских истребителей за приобретение Анкарой российских ЗРС С-400, поставки компонентов которых уже начались.
Турция заявила, что в таком случае будет удовлетворять свои оборонные потребности из других источников.
Ранее генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов предлагал Турции закупать Су-35.
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