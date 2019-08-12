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Регион 12.08.2019 09:15

Турция после исключения из программы F-35 изучает вариант приобретения российских Су-35 - СМИ

Власти Турции, отвечающие за закупки вооружений, предложили руководству вооруженных сил страны рассмотреть вопрос о закупке в России истребителей Су-35 взамен американских F-35, сообщил телеканал PressTV со ссылкой на газету Yeni Safak.

Если военное руководство согласится на приобретение Су-35, власти готовы к переговорам с Россией по заключению соответствующих контрактов, отметило издание.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее пригрозила Турции исключением из программы производства и приобретения новейших американских истребителей за приобретение Анкарой российских ЗРС С-400, поставки компонентов которых уже начались.

Турция заявила, что в таком случае будет удовлетворять свои оборонные потребности из других источников.

Ранее генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов предлагал Турции закупать Су-35.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СУ/35, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]