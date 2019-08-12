Более тысячи человек эвакуированы из-за лесного пожара на испанском острове Гран Канария

Более тысячи человек эвакуированы из окрестных селений из-за сильного лесного пожара, бушующего с субботы в горах острова Гран Канария, второго по величине в Канарском архипелаге, сообщает в воскресенье испанская газета El Pais.
Пожар произошел в горах в провинции Лас Пальмас. Из окрестных деревень утром в воскресенье эвакуировали более тысячи жителей.
Как предполагается, виновником пожара стал 55-летний местный житель, который воспользовался сварочным аппаратом. Его уже задержала гражданская гвардия. В сухую погоду огонь мгновенно распространился по лесу, площадь пожара к вечеру воскресенья достигла более тысячи га.
В тушении пожара задействованы более 200 военнослужащих и спецтехника. Предполагается, что огонь удастся локализовать в течение нескольких часов.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Гасанов выразил соболезнования Шойгу в связи с "трагической гибелью" специалистов Росатома и Минобороны РФ
Нефть дешевеет на опасениях сокращения мирового спроса, Brent торгуется у $58,4 за баррель
ЛУКОЙЛ, Роснефть и Газпром интересуются освоением нефтегазовых месторождений Туркмении
Проекты по поставкам газа из РФ и Туркмении должны конкурировать лишь на рыночной основе - Приходько
Третье за сутки землетрясение произошло на северо-западе Азербайджана
Бакинская мэрия предупреждает о резкой смене погоды и переходит на усиленный режим работы
В ДТП в центральном регионе Азербайжана пострадали 19 человек - Минздрав
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору