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Дальнее зарубежье 12.08.2019 10:11

Очередной раунд переговоров США с талибами завершен, стороны разъехались для консультаций по дальнейшим шагам

Участники переговоров между представителями США и афганского движения "Талибан" (запрещено в России) завершили восьмой раунд переговоров по мирному урегулированию в Афганистане и разъехались для консультаций с руководством, сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Раунд был длительным и полезным, стороны решили проконсультироваться со своими руководителями по вопросам дальнейших шагов", - говорится в распространенном им в понедельник заявлении.

Переговоры, проводимые в Катаре с конца прошлого года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков с целью организации нападений за рубежом.

Как ожидается, соглашение будет включать обязательства талибов провести переговоры о разделе власти с поддерживаемым США правительством Афганистана, но не прекращение талибами боевых действий против правительственных сил.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил в воскресенье, что его страна будет решать свое будущее самостоятельно без постороннего вмешательства.

Гани и его правительство не участвуют переговорах, поскольку талибы его не признают и отказываются от диалога с ним.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ТАЛИБАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]