Очередной раунд переговоров США с талибами завершен, стороны разъехались для консультаций по дальнейшим шагам

Участники переговоров между представителями США и афганского движения "Талибан" (запрещено в России) завершили восьмой раунд переговоров по мирному урегулированию в Афганистане и разъехались для консультаций с руководством, сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Раунд был длительным и полезным, стороны решили проконсультироваться со своими руководителями по вопросам дальнейших шагов", - говорится в распространенном им в понедельник заявлении.

Переговоры, проводимые в Катаре с конца прошлого года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков с целью организации нападений за рубежом.

Как ожидается, соглашение будет включать обязательства талибов провести переговоры о разделе власти с поддерживаемым США правительством Афганистана, но не прекращение талибами боевых действий против правительственных сил.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил в воскресенье, что его страна будет решать свое будущее самостоятельно без постороннего вмешательства.

Гани и его правительство не участвуют переговорах, поскольку талибы его не признают и отказываются от диалога с ним.