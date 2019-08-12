Медведев: Россия в ближайшее время ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Россия собирается ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря в ближайшее время, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Ровно год назад - 12 августа 2018 года - подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время", - сказал он, выступая на первом Каспийском экономическом форуме.
Он назвал подписание этого документа историческим событием и подтверждением того, что "каспийская пятерка" может находить взаимовыгодные решения "без навязанных со стороны рецептов, уважая интересы друг друга".
Медведев заметил, что на форуме обсуждаются экономические и экологические темы, но их невозможно отделить от других вызовов и угроз. В их числе российский премьер назвал терроризм, незаконный оборот наркотиков, оргпреступность и неконтролируемую миграцию. В этом контексте он напомнил, что в непосредственной близости от Каспийского моря находятся такие очаги нестабильности как Ближний Восток и Афганистан.
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