Медведев: Россия в ближайшее время ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Россия собирается ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря в ближайшее время, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Ровно год назад - 12 августа 2018 года - подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время", - сказал он, выступая на первом Каспийском экономическом форуме.

Он назвал подписание этого документа историческим событием и подтверждением того, что "каспийская пятерка" может находить взаимовыгодные решения "без навязанных со стороны рецептов, уважая интересы друг друга".

Медведев заметил, что на форуме обсуждаются экономические и экологические темы, но их невозможно отделить от других вызовов и угроз. В их числе российский премьер назвал терроризм, незаконный оборот наркотиков, оргпреступность и неконтролируемую миграцию. В этом контексте он напомнил, что в непосредственной близости от Каспийского моря находятся такие очаги нестабильности как Ближний Восток и Афганистан.