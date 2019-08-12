Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.08.2019 11:00

Ситуация в китайском Гонконге приходит в норму после воскресных протестных акций и беспорядков

После массовых демонстраций в выходные, сопровождавшихся беспорядками и столкновениями с полицией, в понедельник в Гонконге наблюдается спокойствие.

Станции метро возобновили нормальную работу, улицы очищены от мусора и различного рода обломков.

В воскресенье участники акций протеста применили против полицейских бутылки с зажигательной смесью, в результате несколько стражей порядка получили ожоги. Полиция была вынуждена применить против нарушителей прядка слезоточивый газ.

Как сообщают западные СМИ, новые демонстрации ожидаются в понедельник вечером. Организаторы планируют провести акции протеста в районе международного аэропорта Гонконга.

Ранее сообщалось, что в связи с беспорядками, которые с июня периодически нарушают нормальную жизнь в мегаполисе, аэропорт Гонконга был вынужден объявить об ограничениях на вход в свои терминалы.

Руководство аэропорта объявило, что в терминалы будут допускаться только пассажиры с билетами на вылет.

"Для поддержания бесперебойного процесса отправления пассажиров и работы терминала, только пассажиры с авиабилетами на вылет или посадочными талонами на ближайшие 24 часа, действительными проездными документами, а также сотрудники аэропорта с удостоверениями личности будут допускаться в терминал 1 для регистрации", - говорится в распространенном заявлении администрации аэропорта.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Аэропорт Гонконга приостановил работу на сутки из-за акций протеста Полицейские Гонконга разогнали несанкционированную акцию слезоточивым газом Британия будет продолжать оказывать давление на Китай по вопросу Гонконга - глава МИД Мэй заявила, что лично довела до сведения китайских властей обеспокоенность Лондона в связи с ситуацией в Гонконге Председатель КНР открыл самый длинный мост в мире Си Цзиньпин прибыл в Гонконг на празднования 20-й годовщины возвращения Китаю этого специального административного района

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]