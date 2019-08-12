Ситуация в китайском Гонконге приходит в норму после воскресных протестных акций и беспорядков

После массовых демонстраций в выходные, сопровождавшихся беспорядками и столкновениями с полицией, в понедельник в Гонконге наблюдается спокойствие.
Станции метро возобновили нормальную работу, улицы очищены от мусора и различного рода обломков.
В воскресенье участники акций протеста применили против полицейских бутылки с зажигательной смесью, в результате несколько стражей порядка получили ожоги. Полиция была вынуждена применить против нарушителей прядка слезоточивый газ.
Как сообщают западные СМИ, новые демонстрации ожидаются в понедельник вечером. Организаторы планируют провести акции протеста в районе международного аэропорта Гонконга.
Ранее сообщалось, что в связи с беспорядками, которые с июня периодически нарушают нормальную жизнь в мегаполисе, аэропорт Гонконга был вынужден объявить об ограничениях на вход в свои терминалы.
Руководство аэропорта объявило, что в терминалы будут допускаться только пассажиры с билетами на вылет.
"Для поддержания бесперебойного процесса отправления пассажиров и работы терминала, только пассажиры с авиабилетами на вылет или посадочными талонами на ближайшие 24 часа, действительными проездными документами, а также сотрудники аэропорта с удостоверениями личности будут допускаться в терминал 1 для регистрации", - говорится в распространенном заявлении администрации аэропорта.
Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
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