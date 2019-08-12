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Регион 12.08.2019 10:40

Патрушев посетит Армению

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев 12-13 августа посетит Армению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СБ РФ.

По ее данным, в Ереване пройдут консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов советов безопасности и представителей ряда ведомств России и Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, СОВБЕЗ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]