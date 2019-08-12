Патрушев посетит Армению

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев 12-13 августа посетит Армению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СБ РФ.
По ее данным, в Ереване пройдут консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов советов безопасности и представителей ряда ведомств России и Армении.
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