Патрушев посетит Армению

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев 12-13 августа посетит Армению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СБ РФ.

По ее данным, в Ереване пройдут консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов советов безопасности и представителей ряда ведомств России и Армении.