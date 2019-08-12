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Дальнее зарубежье 12.08.2019 10:20

Болтон отправляется с двухдневным визитом в Великобританию

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в воскресенье отправился с двухдневным визитом в Лондон, чтобы встретиться с ключевыми представителями нового британского правительства, сообщает телеканал CNN.

Согласно CNN, высокопоставленный сотрудник администрации США объяснил журналистам, сопровождающим Болтона в поездке, что задача советника - разъяснить правительству премьера Бориса Джонсона политику президента США Дональда Трампа, а также найти точки соприкосновения между Вашингтоном и Лондоном, особенно в том, что касается проведения жесткого курса по отношению к Ирану и китайской компании Huawei.

Так, по данным CNN, Болтон должен будет надавить на Лондон, чтобы тот полностью отказался в телекоммуникационных системах от технологий Huawei - компании, которая, по мнению Вашингтона, помогает китайским властям в электронном шпионаже.

Также переговоры должны затронуть такие темы как Brexit, Китай, двусторонняя торговля, ситуация на Ближнем Востоке и нераспространение оружием массового уничтожения.

При этом Вашингтон хочет, чтобы Лондон объявил о крахе соглашения по иранской ядерной программе, пояснил представитель администрации США. Однако он не уточнил, попросит ли Болтон британское правительство официально отказаться от соглашения.

В понедельник у Болтона, в частности, запланированы встречи с главой Минфина Великобритании Саджидом Джавидом и старшим советником премьера Эдвардом Листером, а во вторник - с главой Минобороны Беном Уоллесом и министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.

Однако на данный момент встречи Болтона и премьера Джонсона не планируется, добавляет CNN.

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Тэги: США, БОЛТОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]