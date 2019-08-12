Болтон отправляется с двухдневным визитом в Великобританию

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в воскресенье отправился с двухдневным визитом в Лондон, чтобы встретиться с ключевыми представителями нового британского правительства, сообщает телеканал CNN.
Согласно CNN, высокопоставленный сотрудник администрации США объяснил журналистам, сопровождающим Болтона в поездке, что задача советника - разъяснить правительству премьера Бориса Джонсона политику президента США Дональда Трампа, а также найти точки соприкосновения между Вашингтоном и Лондоном, особенно в том, что касается проведения жесткого курса по отношению к Ирану и китайской компании Huawei.
Так, по данным CNN, Болтон должен будет надавить на Лондон, чтобы тот полностью отказался в телекоммуникационных системах от технологий Huawei - компании, которая, по мнению Вашингтона, помогает китайским властям в электронном шпионаже.
Также переговоры должны затронуть такие темы как Brexit, Китай, двусторонняя торговля, ситуация на Ближнем Востоке и нераспространение оружием массового уничтожения.
При этом Вашингтон хочет, чтобы Лондон объявил о крахе соглашения по иранской ядерной программе, пояснил представитель администрации США. Однако он не уточнил, попросит ли Болтон британское правительство официально отказаться от соглашения.
В понедельник у Болтона, в частности, запланированы встречи с главой Минфина Великобритании Саджидом Джавидом и старшим советником премьера Эдвардом Листером, а во вторник - с главой Минобороны Беном Уоллесом и министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.
Однако на данный момент встречи Болтона и премьера Джонсона не планируется, добавляет CNN.
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