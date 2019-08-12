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ТЭК 12.08.2019 09:23

Проекты по поставкам газа из РФ и Туркмении должны конкурировать лишь на рыночной основе - Приходько

Возможная конкуренция между российскими и туркменскими проектами по поставке газа в Европу должна определяться исключительно экономическими факторами и основываться на рыночных механизмах.

Об этом, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Туркменистан.

"До заключения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и в увязке с ней пять прибрежных стран подписали Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря", - напомнил он.

"Этот международный договор закрепляет право каждого из государств, расположенных на побережье Каспия, участвовать во всесторонней экологической экспертизе морской деятельности, имеющей трансграничный характер, которая потенциально может затронуть его природную среду. Причем это участие предусматривается, начиная с этапа проектирования. Конвенция о правовом статусе Каспия, говоря о праве на строительство трубопроводов, напрямую отсылает к этим обязательствам", - подчеркнул С.Приходько.

Он отметил, что Россия является крупнейшим и надежным поставщиком "голубого топлива" в Европу. Так, в 2018 году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 млрд. куб. м. Кроме того, по поставкам СПГ (сжиженного природного газа - ИФ) в страны ЕС Россия также входит в число лидеров, занимая второе место после Катара.

"Что касается конкуренции, то она должна определяться исключительно экономическими факторами и основываться на рыночных механизмах. В этой связи вызывают глубокое сожаление настойчивые попытки определенных сил как внутри Евросоюза, так и за его пределами политизировать данную тему", - подчеркнул представитель аппарата правительства РФ.

Ашхабад уже несколько лет ведет переговоры с Азербайджаном, Турцией, Грузией и ЕС о строительстве Транскаспийского газопровода (ТКГ) и поставкам туркменского газа по Южному газовому коридору в страны Европы.

В октябре 2018 года туркменская делегация во главе с вице-премьером по ТЭК Мыратгелди Мередовым обсуждала вопрос реализации проекта ТКГ в Брюсселе с зампредседателя ЕК по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем и представителями генерального директората по энергетике ЕК. По словам М.Мередова, ЕС проявляет интерес к поставкам туркменского газа на европейский рынок и готов содействовать привлечению инвестиций в реализацию ТКГ.

Проект ТКГ предусматривает поставки на европейский рынок 30 млрд кубометров природного газа в год в течение 30 лет. Для обеспечения поставок газа в европейском направлении на территории страны создана необходимая инфраструктура, включая газопровод "Восток-Запад" мощностью 30 млрд кубометров в год, предусматривающий реверсные переброски газа из восточной части Туркмении в западные районы и обратно.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, ЕВРОПА, ГАЗ


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