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Регион 12.08.2019 09:30

В правительстве РФ считают важным придать переговорам "каспийской пятерки" практическое содержание

Переговорные форматы "каспийской пятерки" необходимо наполнить практическим содержанием, заявил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

На брифинге в преддверии в преддверии визита премьера РФ для участия в первом Каспийском экономическом форуме журналисты спросили Приходько о возможности создания Организации Каспийского экономического сотрудничества. Он ответил, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между правительствами прикаспийских государств было подписано еще в прошлом году в Актау.

"Таким образом, взаимодействие "каспийской пятерки" в торгово-экономической сфере уже структурировано, важно наполнить эти переговорные форматы практическим содержанием", - сказал Приходько.

По его словам, соглашением предусмотрено не только проведение Каспийского экономического форума, но и первая встреча министров экономики прибрежных стран 11 августа. "В дальнейшем эти мероприятия станут регулярными". - отметил Приходько.

Первый Каспийский экономический форум проходит 11-12 августа в Туркменбаши.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАСПИЙ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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