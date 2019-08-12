Переговорные форматы "каспийской пятерки" необходимо наполнить практическим содержанием, заявил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

На брифинге в преддверии в преддверии визита премьера РФ для участия в первом Каспийском экономическом форуме журналисты спросили Приходько о возможности создания Организации Каспийского экономического сотрудничества. Он ответил, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между правительствами прикаспийских государств было подписано еще в прошлом году в Актау.

"Таким образом, взаимодействие "каспийской пятерки" в торгово-экономической сфере уже структурировано, важно наполнить эти переговорные форматы практическим содержанием", - сказал Приходько.

По его словам, соглашением предусмотрено не только проведение Каспийского экономического форума, но и первая встреча министров экономики прибрежных стран 11 августа. "В дальнейшем эти мероприятия станут регулярными". - отметил Приходько.

Первый Каспийский экономический форум проходит 11-12 августа в Туркменбаши.