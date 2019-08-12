Переговорные форматы "каспийской пятерки" необходимо наполнить практическим содержанием, заявил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
На брифинге в преддверии в преддверии визита премьера РФ для участия в первом Каспийском экономическом форуме журналисты спросили Приходько о возможности создания Организации Каспийского экономического сотрудничества. Он ответил, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между правительствами прикаспийских государств было подписано еще в прошлом году в Актау.
"Таким образом, взаимодействие "каспийской пятерки" в торгово-экономической сфере уже структурировано, важно наполнить эти переговорные форматы практическим содержанием", - сказал Приходько.
По его словам, соглашением предусмотрено не только проведение Каспийского экономического форума, но и первая встреча министров экономики прибрежных стран 11 августа. "В дальнейшем эти мероприятия станут регулярными". - отметил Приходько.
Первый Каспийский экономический форум проходит 11-12 августа в Туркменбаши.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Гасанов выразил соболезнования Шойгу в связи с "трагической гибелью" специалистов Росатома и Минобороны РФ
Нефть дешевеет на опасениях сокращения мирового спроса, Brent торгуется у $58,4 за баррель
ЛУКОЙЛ, Роснефть и Газпром интересуются освоением нефтегазовых месторождений Туркмении
Проекты по поставкам газа из РФ и Туркмении должны конкурировать лишь на рыночной основе - Приходько
Третье за сутки землетрясение произошло на северо-западе Азербайджана
Бакинская мэрия предупреждает о резкой смене погоды и переходит на усиленный режим работы
В ДТП в центральном регионе Азербайжана пострадали 19 человек - Минздрав
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору