Медведев предложил провести очередной Каспийский экономический форум в Астрахани

Премьер РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой провести очередной Каспийский экономический форум в Астрахани.

"Хочу еще раз поблагодарить наших туркменских друзей за гостеприимство, поздравить с праздником Курбан-Байрам и пригласить всех в Астрахань, где мы предлагаем провести следующий, второй Каспийский экономический форум", - сказал Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме.

Инициатива о проведении первого Каспийского форума была отражена в коммюнике по итогам саммита каспийской "пятерки", прошедшем в минувшем году в Казахстане, на котором также была принята Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Данное мероприятие должно стать важным звеном в процессе реализации договоренностей и дальнейшего укрепления сотрудничества на Каспии.