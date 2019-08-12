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Регион 12.08.2019 09:34

Медведев предложил провести очередной Каспийский экономический форум в Астрахани

Премьер РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой провести очередной Каспийский экономический форум в Астрахани.

"Хочу еще раз поблагодарить наших туркменских друзей за гостеприимство, поздравить с праздником Курбан-Байрам и пригласить всех в Астрахань, где мы предлагаем провести следующий, второй Каспийский экономический форум", - сказал Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме.

Инициатива о проведении первого Каспийского форума была отражена в коммюнике по итогам саммита каспийской "пятерки", прошедшем в минувшем году в Казахстане, на котором также была принята Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Данное мероприятие должно стать важным звеном в процессе реализации договоренностей и дальнейшего укрепления сотрудничества на Каспии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, КАСПИЙ, АСТРАХАНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]