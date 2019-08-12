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ТЭК 12.08.2019 09:38

Нефть дешевеет на опасениях сокращения мирового спроса, Brent торгуется у $58,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник на опасениях, что затянувшийся конфликт между США и Китаем в торговой сфере негативно скажется на мировом спросе на топливо.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:16 подешевели на $0,13 (0,22%) - до $58,40 за баррель. На торгах в прошлую пятницу цена выросла на $1,15 (2%) и составляла на закрытие $58,53 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,33%) - до $54,32 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,96 (3,73%), до $54,50 за баррель.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что назначенный на сентябрь новый раунд переговоров в Вашингтоне может не состояться.

"У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре. - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Ранее он предупредил о возможном введении новых пошлин на товары, ввозимые в США из Китая, и на этом фоне ЦБ КНР снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.

Тем временем в пятницу цены на нефть сильно выросли на сообщениях, что Саудовская Аравия готовит меры по поддержке нефтяного рынка. В частности, власти страны готовы удерживать экспорт на отметке ниже 7 млн баррелей в сутки в сентябре.

"Нефть продолжает реагировать на риторику торговой войны, - говорит аналитик Oanda Альфонсо Эспарца. - Саудовская Аравия готова пойти на серьезные меры, чтобы предотвратить свободное падение цен на нефть, однако пока непонятно, что это будут за меры".

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]