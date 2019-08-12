Товарооборот прикаспийских стран будет увеличен кратно - Медведев

Прикаспийские страны подготовят план усиления экономического сотрудничества в регионе, целью которого будет кратное увеличение взаимного товарооборота, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Уже здесь, на форуме в Туркменбаши министры экономики наших стран договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества в Каспийском регионе. Поставлена амбициозная цель - по сути, кратно увеличить товарооборот", - сказал он, выступая на первом Каспийском экономическом форуме.
Говоря об экономическом взаимодействии, глава российского правительства отметил, что каспийский регион богат углеводородами. В связи с этим он подчеркнул, что экономический профиль региональных стран должна определять не только сырьевая составляющая.
По мнению Медведева, в XXI веке регион должен обладать оптимальной транспортной инфраструктурой, высокотехнологичными и безопасными производствами, стимулирующими мерами для инвесторов, уникальными туристическими продуктами.
Затронув тему транспортной инфраструктуры, премьер РФ заметил, что транзитные перевозки в современном мире приносят значительный доход. Поэтому, продолжил он, для привлечения на транскаспийские маршруты максимальный объем транзитных грузов, региональным странам нужно включать национальные портовые мощности в евразийские транспортно-логистические цепочки и более плотно координировать тарифную политику, а также сокращать различные формальности и соответствовать международным стандартам пассажирских и грузовых перевозок.
Он рассказал, что Россия планирует создать в Астраханской области судостроительный кластер и центры поддержки экспорта во всех прикаспийских регионах страны.
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