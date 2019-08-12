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Дальнее зарубежье 12.08.2019 10:00

Пакистан приостановил торговлю с Индией из-за ситуации вокруг Кашмира

Власти Пакистана приостановили торговые связи с Индией в связи с ситуацией вокруг Кашмира, говорится в заявлении министерства торговли Пакистана, опубликованном в субботу.

"Правительство было радо приостановить двусторонние торговые отношения с Индией, это решение незамедлительно вступает в силу", - отмечается в документе.

Кроме того, пакистанская сторона сообщает о решении приостановить автобусный маршрут с Индией - Лахор-Дели. Это был последний еще работавший общественный вид транспорта, соединявший обе страны.

Власти Пакистана ранее прекратили железнодорожное сообщение с Индией.

В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились. Руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИНДИЯ, ТОРГОВЛЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]