Пакистан приостановил торговлю с Индией из-за ситуации вокруг Кашмира

Власти Пакистана приостановили торговые связи с Индией в связи с ситуацией вокруг Кашмира, говорится в заявлении министерства торговли Пакистана, опубликованном в субботу.
"Правительство было радо приостановить двусторонние торговые отношения с Индией, это решение незамедлительно вступает в силу", - отмечается в документе.
Кроме того, пакистанская сторона сообщает о решении приостановить автобусный маршрут с Индией - Лахор-Дели. Это был последний еще работавший общественный вид транспорта, соединявший обе страны.
Власти Пакистана ранее прекратили железнодорожное сообщение с Индией.
В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились. Руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели.
В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.
Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
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