Белый дом решил дать властям право надзора над контент-политикой соцсетей

Белый дом готовит проект исполнительного распоряжения, которое наделяет Федеральную комиссию по связи (FCC) полномочиями по надзору за тем, как американские IT-гиганты размещают и удаляют на своих сайтах контент, сообщает CNN со ссылкой на "многочисленные" осведомленные источники и выдержки из законопроекта.
Как отмечается, документ затронет крупные технологические компании - Facebook, Twitter и другие. Проект призывает FCC разработать новые правила, регулирующие размещение и удаление контента на сайтах соцсетей.
CNN уточняет, что проект приказа еще "на ранних стадиях" и может быть изменен. При этом администрация президента США Дональда Трампа призывает Федеральную торговую комиссию учитывать новые правила при расследовании или при подаче судебных исков против компаний-нарушителей.
По данным телеканала, авторы законопроекта утверждают, что приказ призван расширить полномочия соцсетей по управлению контентом. Однако работа над этим документом, считает CNN, также может отражать недовольство Трампа информационной политикой соцсетей по отношению к консервативным силам. Президент США неоднократно указывал на то, что IT-гиганты якобы ущемляют права консерваторов.
В Белом доме отказались непосредственно прокомментировать проект приказа. При этом там CNN напомнили слова Трампа с его встречи с правыми активистами соцсетей. Тогда глава Соединенных Штатов пообещал "изучить все регулятивные и законодательные решения для защиты свободы слова".
В Китае видят в протестах в Гонконге признаки терроризма
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Президент Туркменистана приобретет российский кабриолет Aurus Senat для парадов в своей стране
Желруда продолжает снижение на опасениях замедления роста экономики КНР
Мини-завод СПГ за 1,5 млрд рублей построят в Белгородской области РФ
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту утопления четверых детей в Каспийском море
Третье за сутки землетрясение произошло на северо-западе Азербайджана
Бакинская мэрия предупреждает о резкой смене погоды и переходит на усиленный режим работы
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору