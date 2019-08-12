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ТЭК 12.08.2019 10:16

Разработка нефтегазовых месторождений на Каспии может стать сильным импульсом для развития региона - президент Туркменистана

Эффективное использование каспийских углеводородов может стать мощным импульсом для роста экономик стран региона, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник, выступая на первом Каспийском экономическом форуме.

"Лежащие в недрах Каспийского моря и прилегающих к нему территориях крупные запасы углеводородного сырья, при их эффективном использовании, в состоянии дать сильный (...) импульс для динамичного и качественного роста национальных экономик как самих прибрежных стран, так и соседних с ними государств, обеспечить условия для создания новых производств, строительства промышленных объектов", - сказал Бердымухамедов.

По его словам, странам региона (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) необходимо сосредоточиться на решении актуальных практических задач общекаспийского развития и "энергия Каспия" должна стать основой динамичного развития экономики региона, приводит слова Бердымухамедова Государственное информационное агентство Туркменистана.

Туркменский лидер отметил, что увеличение добычи углеводородов на Каспии способно "принципиально поменять весь экономический ландшафт в Прикаспийском регионе, интегрировать его в глобальное экономическое пространство как равноправного и эффективного партнёра", говорится в сообщении.

Вместе с тем президент Туркменистана отметил, что Каспийское море является уникальным природным комплексом со своей неповторимой экосистемой, требующей проведения научных исследований в природоохранной сфере.

Бердымухамедов также отметил, что каспийским государствам необходимо наладить хорошую систему транспортного сообщения между собой, построить современную портовую инфраструктуру, обеспечить эффективную логистику.

По словам туркменского лидера, Каспийская экономическая стратегия Туркменистана основана на реализации крупномасштабных и долгосрочных проектов в таких направлениях, как энергетика, индустрия, транспорт, торговля. Он отметил, что в настоящее время ведётся активная разработка залежей углеводородных ресурсов как на шельфе Каспийского моря, так и в прикаспийской зоне Туркменистана. Одновременно в тесном партнёрстве с иностранными компаниями на туркменском берегу Каспия строятся заводы по переработке углеводородного сырья и производству из него минеральных удобрений, полимеров, СПГ, различных видов нефтепродуктов, сообщает туркменское информагентство.

Туркменский лидер отметил, что выдвигая идею Каспийского экономического форума, Туркменистан исходил из учёта всех этих факторов в комплексе, создания условий для совместной работы "посредством создания широкой, постоянно действующей платформы сотрудничества с участием государств, международных организаций, бизнес-структур, научных центров", сообщают туркменские СМИ.

Бердымухамедов также отметил, что в данном контексте является важным налаживание эффективных торговых связей Каспийского региона с внешними рынками.

Президент Туркменистана выступил с инициативой активизировать взаимодействие с такими структурами, как Европейская экономическая комиссия ООН, Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана, ВТО.

По его словам, также имеет смысл изучить опыта работы региональных международных объединений, таких как Организация экономического сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, СНГ.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАСПИЙ, УГЛЕВОДОРОДЫ


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