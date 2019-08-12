Иран готов к захвату любых судов, даже сопровождаемых военными кораблями - военачальник

Иран в состоянии в любое время захватывать любые суда, в том числе и те, которые сопровождают американские и британские военные корабли, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али-Реза Тангисири.

В интервью телеканалу Аl-Mayadeen он также предупредил, что любое потенциальное присутствие кораблей израильских ВМС в Персидском заливе будет нелегитимным и может привести к войне в регионе.

По его словам, ВМС КСИР несет ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе, в присутствии там иностранных военных кораблей нет необходимости.

Иран будет обеспечивать безопасность Ормузского пролива до тех пор, пока он способен экспортировать нефть, сказал адмирал, заявив, что США и Великобритания разрабатывают различные сценарии для того, узаконить свое присутствие в Персидском заливе.

Он также обвинил США в нападении на нефтяные танкеры вблизи иранских вод с тем, чтобы впоследствии обвинить в этом Тегеран.

Соединенные Штаты прилагают усилия к формированию международной коалиции для сопровождения в Персидском заливе коммерческих судов во избежание захвата их Ираном. Великобритания уже направила в район залива два эсминца.