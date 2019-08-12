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Регион 12.08.2019 10:30

Иран готов к захвату любых судов, даже сопровождаемых военными кораблями - военачальник

Иран в состоянии в любое время захватывать любые суда, в том числе и те, которые сопровождают американские и британские военные корабли, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али-Реза Тангисири.

В интервью телеканалу Аl-Mayadeen он также предупредил, что любое потенциальное присутствие кораблей израильских ВМС в Персидском заливе будет нелегитимным и может привести к войне в регионе.

По его словам, ВМС КСИР несет ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе, в присутствии там иностранных военных кораблей нет необходимости.

Иран будет обеспечивать безопасность Ормузского пролива до тех пор, пока он способен экспортировать нефть, сказал адмирал, заявив, что США и Великобритания разрабатывают различные сценарии для того, узаконить свое присутствие в Персидском заливе.

Он также обвинил США в нападении на нефтяные танкеры вблизи иранских вод с тем, чтобы впоследствии обвинить в этом Тегеран.

Соединенные Штаты прилагают усилия к формированию международной коалиции для сопровождения в Персидском заливе коммерческих судов во избежание захвата их Ираном. Великобритания уже направила в район залива два эсминца.

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Тэги: ИРАН, ВМС, СУДА, ЗАХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]