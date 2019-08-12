Проекты на Каспийском море должны проходить экологическую экспертизу - Медведев

Крупные проекты, реализуемые на Каспийском море, должны проходить экологическую экспертизу с участием экспертов из всех стран региона, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Я абсолютно убежден - все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов из всех прикаспийских стран", - сказал Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в понедельник.

Глава российского правительства отметил, что после подписания в минувшем году пятистороннего протокола об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте проводить такую экспертизу станет проще.