Порошенко прибыл на допрос в бюро расследований

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел в понедельник утром на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Порошенко был вызван на 9.30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.
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