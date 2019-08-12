До 32 увеличилось количество пострадавших при взрывах на арсенале в Красноярском крае

Общее количество пострадавших во время двух ЧП со взрывами на складе боеприпасов в Красноярском крае составило, по уточненным данным, 32 человека, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального Минздрава.
По данным министерства, в результате первой волны взрывов один человек погиб на месте, пострадали 14 человек, из них шесть были госпитализированы в Ачинскую районную больницу, все госпитализированные - средней степени тяжести. Один пострадавший переведен в краевую офтальмологическую больницу, двое - в военный госпиталь. Трое остались на лечении в стационаре, где на сегодняшний день остается лишь один из них.
"После повторной серии взрывов за медпомощью обратились 18 человек, детей среди пострадавших нет. Из них 11 были обследованы и отпущены на амбулаторное лечение. Госпитализация потребовалась семи, двое из которых в настоящее время переведены в военный госпиталь, двое - доставлены рейсом санавиации в краевую клиническую больницу, обследованы и отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в пресс-релизе.
Еще трое пациентов остались на лечении в Ачинске, из них один также отпущен под амбулаторное наблюдение.
Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.
Как сообщалось, новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером в пятницу, 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали. В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа.
В Китае видят в протестах в Гонконге признаки терроризма
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Желруда продолжает снижение на опасениях замедления роста экономики КНР
Мини-завод СПГ за 1,5 млрд рублей построят в Белгородской области РФ
ЛУКОЙЛ за 6 мес. увеличил добычу нефти на 1,3%, суточную добычу углеводородов - на 2,8%
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту утопления четверых детей в Каспийском море
Третье за сутки землетрясение произошло на северо-западе Азербайджана
Бакинская мэрия предупреждает о резкой смене погоды и переходит на усиленный режим работы
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору