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Регион 12.08.2019 13:49

До 32 увеличилось количество пострадавших при взрывах на арсенале в Красноярском крае

Общее количество пострадавших во время двух ЧП со взрывами на складе боеприпасов в Красноярском крае составило, по уточненным данным, 32 человека, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным министерства, в результате первой волны взрывов один человек погиб на месте, пострадали 14 человек, из них шесть были госпитализированы в Ачинскую районную больницу, все госпитализированные - средней степени тяжести. Один пострадавший переведен в краевую офтальмологическую больницу, двое - в военный госпиталь. Трое остались на лечении в стационаре, где на сегодняшний день остается лишь один из них.

"После повторной серии взрывов за медпомощью обратились 18 человек, детей среди пострадавших нет. Из них 11 были обследованы и отпущены на амбулаторное лечение. Госпитализация потребовалась семи, двое из которых в настоящее время переведены в военный госпиталь, двое - доставлены рейсом санавиации в краевую клиническую больницу, обследованы и отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в пресс-релизе.

Еще трое пациентов остались на лечении в Ачинске, из них один также отпущен под амбулаторное наблюдение.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

Как сообщалось, новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером в пятницу, 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали. В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа.

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Тэги: КРАСНОЯРСК, ПОСТРАДАВШИЕ, КОЛИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]