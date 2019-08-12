До 32 увеличилось количество пострадавших при взрывах на арсенале в Красноярском крае

Общее количество пострадавших во время двух ЧП со взрывами на складе боеприпасов в Красноярском крае составило, по уточненным данным, 32 человека, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным министерства, в результате первой волны взрывов один человек погиб на месте, пострадали 14 человек, из них шесть были госпитализированы в Ачинскую районную больницу, все госпитализированные - средней степени тяжести. Один пострадавший переведен в краевую офтальмологическую больницу, двое - в военный госпиталь. Трое остались на лечении в стационаре, где на сегодняшний день остается лишь один из них.

"После повторной серии взрывов за медпомощью обратились 18 человек, детей среди пострадавших нет. Из них 11 были обследованы и отпущены на амбулаторное лечение. Госпитализация потребовалась семи, двое из которых в настоящее время переведены в военный госпиталь, двое - доставлены рейсом санавиации в краевую клиническую больницу, обследованы и отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в пресс-релизе.

Еще трое пациентов остались на лечении в Ачинске, из них один также отпущен под амбулаторное наблюдение.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

Как сообщалось, новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером в пятницу, 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали. В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа.