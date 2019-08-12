В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту утопления четверых детей в Каспийском море

Прокуратура Сабунчинского района Баку возбудила уголовное дело по факту утопления в Каспийском море, на неконтролируемой (не пляжной) территории в бакинском поселке Нардаран четверых несовершеннолетних детей.
Дело возбуждено по статье 314.2 (халатность , повлекшая по неосторожности смерть пострадавшего) УК АР, назначена соответствующая экспертиза и по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.
Как сообщалось, 10 августа четверо детей в возрасте 8-12 лет утонули в море, на территории поселка Нардаран. Тела троих из них - Мансумы Джафаровой (2007 г.р), Алирзы Джафарова (2008 г.р) и Лейлы Джафарзаде (2011 г.р) извлечены из воды поисково-спасательной группой Госслужбы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС и переданы соответствующим органам. Тело четвертого ребенка Зейнаб Джафарзаде (2009 г.р) было обнаружено в понедельник.
Н.Аббасова
В Китае видят в протестах в Гонконге признаки терроризма
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Президент Туркменистана приобретет российский кабриолет Aurus Senat для парадов в своей стране
Желруда продолжает снижение на опасениях замедления роста экономики КНР
Мини-завод СПГ за 1,5 млрд рублей построят в Белгородской области РФ
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Глава МИД Ирана сравнил обстановку в регионе Персидского залива с готовым полыхнуть спичечным коробком
Глава Saab покинет компанию спустя почти 10 лет в этой должности
Ущерб туристической отрасли Грузии в июле оценивается на сумму до $60 млн - премьер
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору