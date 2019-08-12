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Происшествия 12.08.2019 11:15

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту утопления четверых детей в Каспийском море

Прокуратура Сабунчинского района Баку возбудила уголовное дело по факту утопления в Каспийском море, на неконтролируемой (не пляжной) территории в бакинском поселке Нардаран четверых несовершеннолетних детей.

Дело возбуждено по статье 314.2 (халатность , повлекшая по неосторожности смерть пострадавшего) УК АР, назначена соответствующая экспертиза и по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

Как сообщалось, 10 августа четверо детей в возрасте 8-12 лет утонули в море, на территории поселка Нардаран. Тела троих из них - Мансумы Джафаровой (2007 г.р), Алирзы Джафарова (2008 г.р) и Лейлы Джафарзаде (2011 г.р) извлечены из воды поисково-спасательной группой Госслужбы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС и переданы соответствующим органам. Тело четвертого ребенка Зейнаб Джафарзаде (2009 г.р) было обнаружено в понедельник.



Н.Аббасова

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Тэги: ДЕТИ, УТОПЛЕНИЕ, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]