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Регион 12.08.2019 11:20

Почти 300 тыс. га леса продолжает гореть на территории России

Более 50 лесных пожаров на площади 5 тыс. га ликвидировали за прошедшие сутки на востоке России, однако общая площадь пожаров продолжает расти и за сутки увеличилась на 27 тыс. га, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны в понедельник.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 августа в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 5 717 га", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 79 пожаров на землях лесного фонда на площади 146 тыс. 747 га. В Красноярском крае тушат 71 пожар на землях лесного фонда на площади 126 тыс. 125 га. В Якутии спасатели борются с огнем на 18 пожарах на площади 1 тыс. 242 га.

Всего на территории России действует 202 лесных пожаров на площади 283 тыс. 167 га, что на 27 тыс. га больше по сравнению с прошедшими сутками.

На тушении лесных пожаров задействовано 4 468 человек, 591 единица техники, 35 воздушных судов на мониторинге и 32 воздушных судна на тушении, сообщает Авиалесоохрана.

Площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, увеличилась за сутки на 42 тыс. га.

На этих территориях зафиксировано 296 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 743 000 га.

Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии - 126 на площади 880 тыс. га, в Красноярском крае - 42 пожара на площади 1 020 тыс. га, в Иркутской области - 56 пожаров на площади, пройденной огнем, 619 тыс. га.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЕСА, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]