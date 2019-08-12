Почти 300 тыс. га леса продолжает гореть на территории России

Более 50 лесных пожаров на площади 5 тыс. га ликвидировали за прошедшие сутки на востоке России, однако общая площадь пожаров продолжает расти и за сутки увеличилась на 27 тыс. га, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны в понедельник.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 августа в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 5 717 га", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 79 пожаров на землях лесного фонда на площади 146 тыс. 747 га. В Красноярском крае тушат 71 пожар на землях лесного фонда на площади 126 тыс. 125 га. В Якутии спасатели борются с огнем на 18 пожарах на площади 1 тыс. 242 га.
Всего на территории России действует 202 лесных пожаров на площади 283 тыс. 167 га, что на 27 тыс. га больше по сравнению с прошедшими сутками.
На тушении лесных пожаров задействовано 4 468 человек, 591 единица техники, 35 воздушных судов на мониторинге и 32 воздушных судна на тушении, сообщает Авиалесоохрана.
Площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, увеличилась за сутки на 42 тыс. га.
На этих территориях зафиксировано 296 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 743 000 га.
Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии - 126 на площади 880 тыс. га, в Красноярском крае - 42 пожара на площади 1 020 тыс. га, в Иркутской области - 56 пожаров на площади, пройденной огнем, 619 тыс. га.
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