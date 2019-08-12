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Регион 12.08.2019 11:24

Туркменский лидер выступил за создание каспийского инновационного центра

Стремительное развитие технологий в мире требует от прикаспийских стран (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) пристального внимания, целесообразно сформировать базовую площадку для технологического и инновационного развития региона, заявил в понедельник туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник на первом Каспийском экономическом форуме.

"Стремительный технологический рывок, наблюдаемый сегодня, по сути, меняет весь привычный облик геоэкономики, качество и уровень управленческих решений, само содержание глобальных экономических процессов. Встроиться в эти тенденции, более того, влиять на них здесь, в нашем регионе, - эта задача должна рассматриваться как один из приоритетов развития Прикаспия", - отметил президент Туркменистана, слова которого приводятся в сообщении туркменского Государственного информационного агентства.

""Мы должны последовательно наполнять наше сотрудничество инновационными смыслами с тем, чтобы именно они стали определять векторы будущего развития региона, его экономики и социальной сферы", - сказал Бердымухамедов.

Для этого туркменский лидер предложил создать "Инновационный город Каспия" - международный инновационно-технологический центр, в котором специалисты из прикаспийских и других стран могли бы "вместе работать над созданием нового технологического уклада для Каспия, вырабатывать модели инновационного сотрудничества, передовые решения по широкому спектру каспийской проблематики - энергетической, индустриальной, логистической, инфраструктурной, экологической", говорится в сообщении.

Туркменский лидер также высказался за создание при "Инновационном городе Каспия" кластера "Цифровая экономика". По его словам, это важно для обеспечения цифровизации деятельности основных сфер экономики прикаспийских государств.

Кроме того, Бердымухамедов, выступая на форуме, подчеркнул роль науки в сохранении экологического баланса Каспийского моря, говорится в сообщении агентства.

Президент Туркменистана отметил, что все экономические проекты в Каспийском бассейне должны осуществляться на основе высоких международных экологических стандартов.

"Мы выступаем за создание новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер, нацеленных на сохранение и рациональное использование богатых природных ресурсов Каспийского моря", - отметил глава государства.

Одновременно эта программа могла бы осуществлять функцию мониторинга экологической обстановки на Каспии и формировать соответствующие рекомендации правительствам прибрежных стран, отметил он.

"Туркменистан готов к предметному рассмотрению этого вопроса со всеми заинтересованными партнёрами. При этом надеемся на всестороннюю поддержку ООН и, в первую очередь её специализированных учреждений экологической направленности", - заявил Бердымухамедов.

"Мы твёрдо убеждены, что экология не может быть заложницей экономических и коммерческих выгод. Это - принципиальная и ответственная позиция, которую наша страна последовательно отстаивает с трибун самых авторитетных международных организаций и которой неукоснительно следует при формировании собственных национальных планов развития", - подчеркнул туркменский лидер.

В связи с этим президент Туркменистана высказался за налаживание эффективных каналов "зелёной дипломатии" для Каспия, привлечение к этой деятельности государств, международных агентств, экологических центров и средств массовой информации.

Туркменский лидер предложил участникам форума подумать над созданием в обозримой перспективе "хорошо структурированного и гибкого механизма глобального экологического партнёрства" ради сохранения Каспийского моря.

"Туркменистан рассматривает его в контексте будущего всей планеты и соотносит свою работу с деятельностью ООН по выполнению Целей устойчивого развития", - сказал Бердымухамедов.

"Мы видим Каспий - и в географическом, и в социально-экономическом смысле - как одно из направлений Стратегии ООН до 2030 года. Устойчивость экономики, энергетическая безопасность, экологический баланс являются несущими опорами общего каспийского дома", - подчеркнул туркменский лидер.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАСПИЙ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]