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Дальнее зарубежье 12.08.2019 13:28

Риски рецессии в США выросли в связи с торговым конфликтом с Китаем - Goldman Sachs

Торговая война с Китаем оказывает большее влияние на экономику США, чем ожидалось ранее, и повышает риски наступления рецессии в Штатах, полагают аналитики банка Goldman Sachs.

"В целом мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на рост ВВП, - говорится в сообщении экспертов банка под руководством старшего экономиста по США Иэна Хатциуса. - Опасения, что торговая война приведет к рецессии, увеличились".

По их мнению, торговый конфликт с КНР замедлит рост экономики США на 0,6 процентного пункта в текущем году вместо ожидавшихся ранее 0,2 п.п. Также эксперты ухудшили прогноз роста экономики страны на четвертый квартал 2019 года на 0,2 п.п., до 1,8% в годовом выражении.

Аналитики считают, что торговое соглашение между двумя странами не будет заключено до президентских выборов в Штатах, которые пройдут осенью 2020 года. Также они полагают, что президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание ввести пошлину в размере 10% на товары китайского импорта объемом $300 млрд в год.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]