Сеул отвергает критику Пхеньяном южнокорейско-американских военных учений

Южнокорейское министерство по делам объединения опровергло заявление о том, что совместные военные учения Южной Кореи и США нарушают соглашение между Южной Кореей и КНДР, и заявило, что подобная критика подрывает отношения между двумя Кореями, сообщили в понедельник южнокорейские СМИ.

"Мы хотим подчеркнуть, что критика министерства иностранных дел КНДР и их СМИ в адрес нашего правительства, в частности, по поводу совместных военных учений (Южной Кореи и США - ИФ), совсем не способствует укреплению межкорейских отношений, - заявил на брифинге пресс-секретарь министерства Ли Сан Мин. - Учения - это не полевая подготовка, нацеленная на КНДР, это штабные учения, направленные на подготовку передачи оперативного контроля в период военного времени (из Вашингтона в Сеул). Это не является нарушением межкорейских военных соглашений".

Ли Сан Мин отметил, что Южная Корея по-прежнему привержена соглашениям, достигнутым в прошлом году между двумя Кореями, и призывает Пхеньян совместными усилиями продвигать вперед отношения между двумя государствами.

Министерство иностранных дел КНДР, в свою очередь, заявило, что не собирается идти на контакт с Южной Кореей, пока Сеул не предоставит "убедительные оправдания" по поводу совместных военных учений с США, называя их "агрессивными военными маневрами" против КНДР.

Ранее в августе агентство "Ренхап" сообщало, что Южная Корея и США приступили к проведению совместных военных учений.

Основная часть маневров рассчитана на две недели.

Ранее северокорейская сторона уже заявляла, что проведение военных учений может оказать негативное влияние на переговоры по вопросам денуклеаризации. Власти КНДР призвали США и Южную Корею отменить запланированные учения.