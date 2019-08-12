Глава Saab покинет компанию спустя почти 10 лет в этой должности

Главный исполнительный директор Saab AB Хакан Бусхе покинет шведскую оборонную компанию спустя почти десять лет в должности ее руководителя.
Как говорится в пресс-релизе компании, Бусхе уйдет в отставку с поста президента и CEO Saab к февралю 2020 года. Точная дата будет зависеть от того, как будет проходить процесс найма его преемника.
"Причина, по которой я решил уйти из Saab, заключается в том, что я хотел бы поставить перед собой новую практическую задачу, - говорится в заявлении Бусхе. - Пока не будет найден новый CEO, я продолжу в полной мере фокусироваться на Saab, чтобы обеспечить моему преемнику спокойное начало работы".
Бусхе стал главой Saab 1 сентября 2010 года и руководил разработкой истребителя Gripen E, который будут использовать вооруженные силы Бразилии и Швеции. Под его руководством компания также получила контракты на реализацию других крупных проектов, в том числе контракт на подводную лодку A26 в Швеции и заказ от Объединенных Арабских Эмиратов на самолет дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye.
Акции Saab в ходе торгов в понедельник снижаются на 0,17%. Капитализация компании с начала года снизилась на 4,4%, до 39,32 млрд шведских крон ($4,11 млрд).
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