Медведев предложил премьеру Болгарии обсудить возможности от совмещения потенциалов черноморского и каспийского регионов

Премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с болгарским коллегой Бойко Борисовым "на полях" первого Каспийского экономического форума в Туркменистане предложил ему обсудить возможности, открывающиеся перед обеими странами от совмещения потенциалов черноморского и каспийского регионов.
"Ваш визит сюда, в Каспийский регион - свидетельство того, о чем мы с вами сегодня говорили, что можно попытаться совместить и черноморское измерение, и каспийское измерение, особенно, если это приносит дивиденды государствам и народам наших стран. Так что, давайте, поговорим об этом и некоторых других вопросах", - сказал он в начале встречи с Борисовым в понедельник.
Медведев заметил, что с его мартовского визита в Болгарию прошло немного времени, но он выразил уверенность, что их встреча тогда придала импульс двустороннему сотрудничеству.
В свою очередь, глава болгарского правительства выразил мнение, что участие Медведева в Каспийском экономическом форуме гарантирует успех этому мероприятию.
"Этот регион располагает огромными возможностями, а Болгария находится с другой стороны Черного моря и является как-бы входом на европейский континент. Обычно мы обсуждаем тему газа, но нужно учитывать, что торговые отношения, железнодорожный транспорт, автомобильное сообщение, морской транспорт, те хабы, которые существуют и в Болгарии, и в России, севернее этого региона предполагают наличие огромных возможностей", - сказал он.
"Черное море должно оставаться морем мира, торговли, туризма, транспортных связей с участием паромов и яхт и газопроводов", - подчеркнул он.
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