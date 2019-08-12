Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов, посвященные мультфильму "Бременские музыканты", говорится в сообщении регулятора.
ЦБ, в частности, выпустит серебряные монеты номиналом 3 рубля тиражом 3 тыс. штук и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях (тираж - 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно).
Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, надписи "Российская Федерация", "Банк России", "3 рубля" и "2019 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение сцены из мультфильма, вверху по окружности надпись "Бременские музыканты". Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф".
Монеты из недрагоценных металлов имеют форму круга диаметром 27,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет рифленая. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба РФ, надписи "Российская Федерация", "Банк России", "25 рублей" и "2019 г.", а также товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне монеты в обычном исполнении расположено рельефное изображение сцены из мультфильма, вверху по окружности надпись "Бременские музыканты", в специальном исполнении - сцена из мультфильма выполнена в цвете.
Первая часть мультипликационной дилогии "Бременские музыканты" вышла на экраны СССР в 1969 году.
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