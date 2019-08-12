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Регион 12.08.2019 12:40

Премьер РФ и вице-президент Ирана обсуждают сотрудничество двух стран в условиях санкций

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал свою встречу с вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангери "на полях" первого Каспийского экономического форума хорошей возможностью "сверить часы" для двух стран, находящихся в условиях санкционного давления.

"Мы приветствуем такие мероприятия, как этот саммит. Мы имеем хорошую возможность "сверить часы". Это важно, особенно, имея в виду, что наши страны в настоящий момент реализуют важные программы развития и в то же время находятся в не самой благоприятной внешнеполитической конъюнктуре", - сказал Медведев на встрече с Джахангери.

Как отметил премьер РФ, "даже несмотря на санкционное давление, мы развиваемся, и эта встреча - возможность обменяться соображениями о том, какие компоненты в сотрудничестве нам еще нужно усилить или продвинуть".

В свою очередь иранский вице-президент согласился, что подобные форумы - это хорошая возможность обсудить вопросы двусторонних отношений. Он также поддержал высказанный Медведевым в ходе его выступления на форуме тезис о том, что региональные страны помимо развития экономического сотрудничества должны обращать внимание на экологическую ситуацию в Каспийском море.

"Я так понял, что второй раунд этого экономического форума пройдет в России. Я думаю, там нам удастся договориться о более важных решениях", - добавил Джахангери.

Ранее в ходе своего выступления на форуме Медведев предложил провести второй Каспийский экономический форум в Астрахани.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]