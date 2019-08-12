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Регион 12.08.2019 12:27

Анкара рассчитывает получить вторую батарею С-400 в августе или сентябре

Турция ожидает поставок второй батареи российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в августе или сентябре этого года, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

"Вторая батарея С-400 будет поставлена в августе-сентябре. До апреля 2020 годы планируем полностью развернуть комплексы. Работы ведутся в соответствии с графиком", - цитирует слова министра агентство "Анадолу".

Турция продолжает сборку полученных элементов С-400, а также готовит место для развертывания второй батареи зенитно-ракетной системы.

Министр также сообщил о продолжение переговоров с США по возможному приобретению ЗРС Patriot.

Кроме того, Акар затронул вопрос о создании зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией, отметив, что в ближайшие дни ожидается начало работы совместного координационного центра США и Турции по этой зоне. Министр подчеркнул, что Турция не потерпит промедления в этом вопросе, и призвал США прекратить поддержку курдских "Отрядов народной самообороны" в Сирии.

По словам Акара, если США не будут соблюдать договоренности, то у Анкары имеются в распоряжении альтернативные планы по Сирии.

В июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. Власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Однако Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, а также исключил Турцию из программы создания F-35 из-за поставок Турции российских С-400.

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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, ПОСТАВКИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]