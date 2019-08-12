Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.08.2019 13:00

Президент Афганистана в знак доброй воли помиловал 35 талибов

В Афганистане из тюрем освобождены 35 членов движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), которых афганский президент Ашраф Гани помиловал в знак доброй воли и в связи с мусульманским праздником жертвоприношения, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Главного управления национальной безопасности страны.

"Указом президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани в связи с празднованием Ид аль-Адха 35 заключенных из числа талибов освобождены из мест заключения в качестве знака "доброй воли", - сообщает афганский телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось, что в Дохе завершился очередной раунд переговоров США с талибами, стороны разъехались для консультаций по дальнейшим шагам в направлении межафганского урегулирования.

"Раунд был длительным и полезным, стороны решили проконсультироваться со своими руководителями по вопросам дальнейших шагов", - говорится в распространенном в понедельник заявлении представителя талибов Забиуллы Муджахида.

Со своей стороны спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад выразил надежду на скорейший прогресс в межафганском урегулировании.

"Я надеюсь, что это последний Ид (праздник жертвоприношения - ИФ), когда Афганистан находится в состоянии войны. Я знаю, что афганцы жаждут мира. Мы поддерживаем их и прилагаем все усилия для достижения прочного и почетного мирного соглашения и суверенного Афганистана, который не представляет угрозы для какой-либо другой страны", - написал американский дипломат в своем твиттере.

Переговоры, проводимые в Катаре с конца прошлого года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства движения "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков с целью организации нападений за рубежом.

Как ожидается, соглашение будет включать обязательства талибов провести переговоры о разделе власти с поддерживаемым США правительством Афганистана, но не прекращение талибами боевых действий против правительственных сил.

Президент Афганистана заявил в минувшее воскресенье, что его страна будет решать свое будущее самостоятельно без постороннего вмешательства.

Гани и его правительство не участвуют переговорах, поскольку талибы его не признают и отказываются от диалога с ним.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТАЛИБЫ, ПОМИЛОВАНИЕ


Похожие новости


Президент Афганистана осудил теракт в Кабуле Президент Киргизии заявил о важности укрепления таджикско-афганской границы для ОДКБ Президент Афганистана предлагает сформировать коалицию для достижения мира в стране Президент Таджикистана призвал СНГ к сплоченности перед угрозой терроризма, исходящей из Афганистана Президент Афганистана осудил нападение талибов в Кабуле в рамадан Президент Афганистана одобрил состав парламента страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]