Президент Афганистана в знак доброй воли помиловал 35 талибов

В Афганистане из тюрем освобождены 35 членов движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), которых афганский президент Ашраф Гани помиловал в знак доброй воли и в связи с мусульманским праздником жертвоприношения, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Главного управления национальной безопасности страны.

"Указом президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани в связи с празднованием Ид аль-Адха 35 заключенных из числа талибов освобождены из мест заключения в качестве знака "доброй воли", - сообщает афганский телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось, что в Дохе завершился очередной раунд переговоров США с талибами, стороны разъехались для консультаций по дальнейшим шагам в направлении межафганского урегулирования.

"Раунд был длительным и полезным, стороны решили проконсультироваться со своими руководителями по вопросам дальнейших шагов", - говорится в распространенном в понедельник заявлении представителя талибов Забиуллы Муджахида.

Со своей стороны спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад выразил надежду на скорейший прогресс в межафганском урегулировании.

"Я надеюсь, что это последний Ид (праздник жертвоприношения - ИФ), когда Афганистан находится в состоянии войны. Я знаю, что афганцы жаждут мира. Мы поддерживаем их и прилагаем все усилия для достижения прочного и почетного мирного соглашения и суверенного Афганистана, который не представляет угрозы для какой-либо другой страны", - написал американский дипломат в своем твиттере.

Переговоры, проводимые в Катаре с конца прошлого года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства движения "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков с целью организации нападений за рубежом.

Как ожидается, соглашение будет включать обязательства талибов провести переговоры о разделе власти с поддерживаемым США правительством Афганистана, но не прекращение талибами боевых действий против правительственных сил.

Президент Афганистана заявил в минувшее воскресенье, что его страна будет решать свое будущее самостоятельно без постороннего вмешательства.

Гани и его правительство не участвуют переговорах, поскольку талибы его не признают и отказываются от диалога с ним.