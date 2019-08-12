Президент Афганистана в знак доброй воли помиловал 35 талибов

В Афганистане из тюрем освобождены 35 членов движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), которых афганский президент Ашраф Гани помиловал в знак доброй воли и в связи с мусульманским праздником жертвоприношения, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Главного управления национальной безопасности страны.
"Указом президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани в связи с празднованием Ид аль-Адха 35 заключенных из числа талибов освобождены из мест заключения в качестве знака "доброй воли", - сообщает афганский телеканал Tolo News.
Ранее сообщалось, что в Дохе завершился очередной раунд переговоров США с талибами, стороны разъехались для консультаций по дальнейшим шагам в направлении межафганского урегулирования.
"Раунд был длительным и полезным, стороны решили проконсультироваться со своими руководителями по вопросам дальнейших шагов", - говорится в распространенном в понедельник заявлении представителя талибов Забиуллы Муджахида.
Со своей стороны спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад выразил надежду на скорейший прогресс в межафганском урегулировании.
"Я надеюсь, что это последний Ид (праздник жертвоприношения - ИФ), когда Афганистан находится в состоянии войны. Я знаю, что афганцы жаждут мира. Мы поддерживаем их и прилагаем все усилия для достижения прочного и почетного мирного соглашения и суверенного Афганистана, который не представляет угрозы для какой-либо другой страны", - написал американский дипломат в своем твиттере.
Переговоры, проводимые в Катаре с конца прошлого года между талибами и американскими официальными лицами, принесли надежды на соглашение, которое позволит Вашингтону вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства движения "Талибан" не использовать афганскую территорию в качестве базы для подготовки боевиков с целью организации нападений за рубежом.
Как ожидается, соглашение будет включать обязательства талибов провести переговоры о разделе власти с поддерживаемым США правительством Афганистана, но не прекращение талибами боевых действий против правительственных сил.
Президент Афганистана заявил в минувшее воскресенье, что его страна будет решать свое будущее самостоятельно без постороннего вмешательства.
Гани и его правительство не участвуют переговорах, поскольку талибы его не признают и отказываются от диалога с ним.
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