В Джамму и Кашмире не работает интернет и ограничены возможности собраний

Индийские военные в штате Джамму и Кашмир пристально следят за обстановкой во время мусульманского праздника Ид аль-Адха, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
По данным агентства, Интернет и другие средства коммуникации в Джамму и Кашмире остаются недоступными уже восьмой день подряд. При этом местные власти запрещают жителям организовывать крупные собрания, однако разрешили им заходить в местные мечети по одному или по несколько человек.
Ожидается, что эти строгие правила будут действовать до четверга, когда в Индии будет отмечаться День независимости.
Такие меры были введены после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.
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