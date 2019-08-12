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Дальнее зарубежье 12.08.2019 14:15

В Джамму и Кашмире не работает интернет и ограничены возможности собраний

Индийские военные в штате Джамму и Кашмир пристально следят за обстановкой во время мусульманского праздника Ид аль-Адха, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По данным агентства, Интернет и другие средства коммуникации в Джамму и Кашмире остаются недоступными уже восьмой день подряд. При этом местные власти запрещают жителям организовывать крупные собрания, однако разрешили им заходить в местные мечети по одному или по несколько человек.

Ожидается, что эти строгие правила будут действовать до четверга, когда в Индии будет отмечаться День независимости.

Такие меры были введены после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

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Тэги: ИНДИЯ, ДЖАММУ/КАШМИР, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]