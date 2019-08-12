Президент Южной Кореи призывает не поддаваться эмоциям в торговых спорах с Японией

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник призвал к сдержанности в торговых спорах с Японией и к необходимости работать на дальнюю перспективу в связи с этой ситуацией.

"Наш ответ на экономические карательные меры Японии не должен быть эмоциональным. Нам следует быть решительными, но нужно также думать - рассудительно, с учетом долгосрочных перспектив - о фундаментальных решениях проблемы", - цитирует телеканал Уай-Ти-Эн слова президента, сказанные на встрече со старшими советниками.

При этом президент напомнил, что Корея уже страдала от "империализма" Японии в прошлом, и что теперь Сеул не может быть настроен более решительно, чем накануне праздника 15 августа - Дня освобождения: в этот день в 1945 году капитулировавшая во Второй мировой войне Япония освободила Корею от колониального правления.

В то же время Мун Чжэ Ин подчеркнул, что нынешние разногласия не должны подрывать фундамент дружественных отношений двух стран. Он добавил, что Южная Корея и Япония могут добиться "лучшего будущего" в том случае, если будут строить отношения на основе демократии и прав человека.

4 июля Япония приняла решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.

Позже кабинет министров Японии принял решение исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля уже в конце августа.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран.

В Токио, в свою очередь, отметили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

В понедельник власти Южной Кореи в качестве ответной меры решили убрать Японию из списка стран с минимальными торговыми ограничениями

В Сеуле ранее заявляли, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.

Япония считает это решение нарушением международного права, так как вопрос о компенсации был урегулирован в соответствии с договором 1965 года, когда Токио выплатил $500 млн Южной Корее в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны.