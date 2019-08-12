Аэропорт Гонконга приостановил работу на сутки из-за акций протеста

Администрация аэропорта Гонконга в понедельник приняла решение отменить на сутки все рейсы из-за того, что протестующие уже четвертые сутки подряд проводят акции, сообщает агентство Bloomberg.
"Работа международного аэропорта Гонконга серьезно нарушена из-за присутствия большого количества людей в аэропорту, - говорится в заявлении администрации аэропорта. - Все услуги по регистрации на вылет приостановлены".
В пятницу сообщалось, что аэропорт Гонконга был вынужден объявить об ограничениях на вход в терминалы. Туда допускались только пассажиры, имевшие билеты на вылет.
Тем временем местные СМИ сообщили со ссылкой на полицию, что в аэропорту Гонконга собрались более 5 тыс. демонстрантов.
"Прежде чем мы вошли в аэропорт, мне сказали, что в пассажирском терминале собрались более 5 тыс. протестующих", - заявил на пресс-конференции представитель полиции.
По данным телерадиокорпорации BBC, гонконгская авиакомпания Cathay угрожает увольнением тем сотрудникам компании, которые принимают участие в протестах.
Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
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