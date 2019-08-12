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Дальнее зарубежье 12.08.2019 13:45

Аэропорт Гонконга приостановил работу на сутки из-за акций протеста

Администрация аэропорта Гонконга в понедельник приняла решение отменить на сутки все рейсы из-за того, что протестующие уже четвертые сутки подряд проводят акции, сообщает агентство Bloomberg.

"Работа международного аэропорта Гонконга серьезно нарушена из-за присутствия большого количества людей в аэропорту, - говорится в заявлении администрации аэропорта. - Все услуги по регистрации на вылет приостановлены".

В пятницу сообщалось, что аэропорт Гонконга был вынужден объявить об ограничениях на вход в терминалы. Туда допускались только пассажиры, имевшие билеты на вылет.

Тем временем местные СМИ сообщили со ссылкой на полицию, что в аэропорту Гонконга собрались более 5 тыс. демонстрантов.

"Прежде чем мы вошли в аэропорт, мне сказали, что в пассажирском терминале собрались более 5 тыс. протестующих", - заявил на пресс-конференции представитель полиции.

По данным телерадиокорпорации BBC, гонконгская авиакомпания Cathay угрожает увольнением тем сотрудникам компании, которые принимают участие в протестах.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, АЭРОПОРТ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]