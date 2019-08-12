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Туризм 12.08.2019 16:00

Число бронирований туров в Гонконг снизилось почти вдвое из-за акций протеста

Туризм в Гонконге пришел в упадок после двух месяцев политических протестов, загрузка гостиниц и число бронирований поездок туристами из-за рубежа на ближайшие месяцы снизились на двузначные цифры, сообщает портал Arab News.

"Пустые номера в отелях, закрытые магазины и даже проблемы в Диснейленде: месяцы акций протеста нанесли серьезный ущерб экономике Гонконга. Как заявили в Совете по туризму административного района Китая, в июле турпоток в Гонконг упал, число бронирований туров на август и сентябрь сильно сократилось, причем больше всего пострадали групповые туры из соседних стран - заказы на них упали вдвое", - пишет издание.

По словам председателя Совета по туризму Джейсона Вонга, индустрия туризма Гонконга стала заложником политических проблем. Турагентства планируют провести сокращения персонала, чтобы удержаться на плаву в отсутствие туристов. В США, Австралии и Японии уже предупредили туристов о том, что поездки небезопасны.

"Происходящее в Гонконге в последние месяцы действительно поставило экономику административного района в очень сложную или даже опасную ситуацию", - цитирует газета министра торговли и экономического развития Эдварда Яу.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что Гонконг столкнулся с экономическим кризисом, пострашнее, чем вспышка атипичной пневмонии в 2003 году или финансовый кризис в 2008 году. "Восстановление экономики займет очень много времени", - подчеркнула она.

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки Кэрри Лэм.

МИД РФ 8 августа, перед очередной волной акций протеста, запланированной на выходные, предупредил российских туристов о необходимости избегать мест массового скопления людей. Акции затронули также персонал международного аэропорта Гонконга, присоединившийся к забастовкам.

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Тэги: ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ, ТУРИЗМ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]