BlackRock стала крупнейшим инвестором владельца Sports Illustrated за $875 млн

Американская инвесткомпания BlackRock Inc. стала крупнейшим инвестором компании Authentic Brands Group LLC, которой принадлежат бренды Sports Illustrated, Nine West и Aeropostale.
BlackRock покупает долю в Authentic Brands за около $875 млн, в результате сделки компания оценивается более чем в $4 млрд с учетом долга, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.
BlackRock анонсировала сделку в воскресенье, но не раскрыла подробности, в том числе размер инвестиций.
При этом инвесткомпания сменит частную инвестиционную фирму Leonard Green & Partners в роли крупнейшего акционера Authentic Brands. Leonard Green и другие акционеры сократят свои доли, но продолжат инвестировать в компанию.
Руководство Authentic Brands во главе с главным исполнительным директором Джейми Солтером также сохранит значительную долю в компании.
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