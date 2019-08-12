BlackRock стала крупнейшим инвестором владельца Sports Illustrated за $875 млн

Американская инвесткомпания BlackRock Inc. стала крупнейшим инвестором компании Authentic Brands Group LLC, которой принадлежат бренды Sports Illustrated, Nine West и Aeropostale.

BlackRock покупает долю в Authentic Brands за около $875 млн, в результате сделки компания оценивается более чем в $4 млрд с учетом долга, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

BlackRock анонсировала сделку в воскресенье, но не раскрыла подробности, в том числе размер инвестиций.

При этом инвесткомпания сменит частную инвестиционную фирму Leonard Green & Partners в роли крупнейшего акционера Authentic Brands. Leonard Green и другие акционеры сократят свои доли, но продолжат инвестировать в компанию.

Руководство Authentic Brands во главе с главным исполнительным директором Джейми Солтером также сохранит значительную долю в компании.