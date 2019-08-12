В Китае видят в протестах в Гонконге признаки терроризма

Власти КНР расценивают протесты в Гонконге как терроризм, сообщают в понедельник западные СМИ.
"Радикально настроенные протестующие не раз использовали особо опасные способы для нападения на полицейских, что уже является серьезным преступлением, а также имеет первые признаки терроризма", - сказал представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана (Гонконга) и Аомэня (Макао) Ян Гуан.
"Это нарушает принцип верховенства закона и общественный порядок в Гонконге", - подчеркнул он.
Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
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