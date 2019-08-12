Анкара обещает отвечать на обстрелы силами Асада турецких позиций в Идлибе

Анкара не будет терпеть нападений на турецких наблюдателей, размещенных в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб, и сообщила России о готовности принимать ответные меры, заявил в понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Мы открыто заявили России, что готовы к самым решительным шагам в ответ на обстрелы турецких наблюдателей в Идлибе. Российская сторона связывает факты обстрелов турецких военных с ошибками в действиях армии (президента Сирии Башара - ИФ) Асада", - приводит агентство "Анадолу" слова министра.
По его словам, военные, находящиеся на 12-ти наблюдательных пунктах, отвечают на обстрелы наблюдателей в Идлибе мощными ударами.
Также Акар заявил о продолжении контактов Анкары и Москвы с целью стабилизировать ситуацию в Идлибе.
В то же время министр обвинил сирийские правительственные силы в жестокости в отношении мирного населения Идлиба.
"Только с июня в результате обстрелов и авиаударов сторонников Асада, поддерживаемых ВКС России, в зоне деэскалации погибли около 400 невинных людей", - цитирует "Анадолу" слова Акара.
На прошлой неделе сирийские власти объявили о прекращении огня в зоне деэскалации "Идлиб" на севере Сирии. "Режим тишины" вступил в силу 2 августа.
Позднее командование вооруженных сил Сирии заявило о решении возобновить боевые операции в Идлибе из-за несоблюдения перемирия боевиками.
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