Иран нацелен на развитие отношений с Центральной Азией - вице-президент

Иран стремится к развитию отношений с центральноазиатскими странами, в рамках расширения сотрудничества готов предоставить им свои транспортные возможности, заявил первый вице-президент Исламской республики Эсхак Джахангери в Туркменистане на первом Каспийском экономическом форуме.

По словам Джахангери, расширение экономических и торговых связей требует укрепления правовых основ этих отношений, чтобы вывести региональную торговлю на более высокий уровень. Со своей стороны Иран может предоставить странам Центральной Азии свою транспортную инфраструктуру, включая автомобильный и железнодорожный транспорт, воздушное и морское сообщение. По словам иранского вице-президента, речь также идет о транзите на Каспийском море, в Оманском и в Персидском заливах, сообщает туркменское агентство "Ориент".

Транспортный коридор "Север-Юг", трехстороннее железнодорожное сотрудничество Казахстана, Туркменистана и Ирана, а также реализация Ашхабадского соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора открывают большие возможности для развития и укрепления сотрудничества между странами "каспийской пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) и другими странами региона, отметил Джахангери.

Вице-президент Ирана также заявил о заинтересованности иранской стороны в развитии транспортного коридора через Китай и возрождении "Шелкового пути".

"Иран привержен развитию торгово-экономических взаимоотношений и готов инвестировать в другие страны, строить отношения в области политики, экономики, промышленности и других отраслях, особенно с соседями по Каспийскому морю", - заявил Джахангери.

Он сказал, что географическое расположение Ирана, имеющего выход в Персидский залив и другие регионы, создает хорошие предпосылки для развития торгово-экономического сотрудничества, упомянув возможности порта Чабахар.

Он также обратил внимание участников Каспийского экономического форума на большой потенциал Ирана в нефтегазовой сфере и готовность Тегерана расширять партнерство в поставках энергоносителей в соседние страны.

Джахангери призвал усилить внимание к ситуации безопасности в регионе Ближнего Востока и в Персидском заливе как условию для развития экономики, торговли и инвестиций и других сферах между странами.