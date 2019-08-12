Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.54 1.45 Brent 57.38 1.15

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.08.2019 13:56

Иран нацелен на развитие отношений с Центральной Азией - вице-президент

Иран стремится к развитию отношений с центральноазиатскими странами, в рамках расширения сотрудничества готов предоставить им свои транспортные возможности, заявил первый вице-президент Исламской республики Эсхак Джахангери в Туркменистане на первом Каспийском экономическом форуме.

По словам Джахангери, расширение экономических и торговых связей требует укрепления правовых основ этих отношений, чтобы вывести региональную торговлю на более высокий уровень. Со своей стороны Иран может предоставить странам Центральной Азии свою транспортную инфраструктуру, включая автомобильный и железнодорожный транспорт, воздушное и морское сообщение. По словам иранского вице-президента, речь также идет о транзите на Каспийском море, в Оманском и в Персидском заливах, сообщает туркменское агентство "Ориент".

Транспортный коридор "Север-Юг", трехстороннее железнодорожное сотрудничество Казахстана, Туркменистана и Ирана, а также реализация Ашхабадского соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора открывают большие возможности для развития и укрепления сотрудничества между странами "каспийской пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) и другими странами региона, отметил Джахангери.

Вице-президент Ирана также заявил о заинтересованности иранской стороны в развитии транспортного коридора через Китай и возрождении "Шелкового пути".

"Иран привержен развитию торгово-экономических взаимоотношений и готов инвестировать в другие страны, строить отношения в области политики, экономики, промышленности и других отраслях, особенно с соседями по Каспийскому морю", - заявил Джахангери.

Он сказал, что географическое расположение Ирана, имеющего выход в Персидский залив и другие регионы, создает хорошие предпосылки для развития торгово-экономического сотрудничества, упомянув возможности порта Чабахар.

Он также обратил внимание участников Каспийского экономического форума на большой потенциал Ирана в нефтегазовой сфере и готовность Тегерана расширять партнерство в поставках энергоносителей в соседние страны.

Джахангери призвал усилить внимание к ситуации безопасности в регионе Ближнего Востока и в Персидском заливе как условию для развития экономики, торговли и инвестиций и других сферах между странами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ИРАН, ЦЕНТРАЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Президент Туркменистана заявил о поддержке международных усилий в борьбе с терроризмом, осудил теракт в Ахвазе Туркменский лидер обсудил с главой аппарата президента Ирана ТЭК и партнерство на Каспии Иран и Туркменистан договорились вывести сотрудничество в сфере энергетики на более высокий уровень - Рухани Главы Туркменистана и Ирана обсудили сотрудничество на Каспии и в других областях Готовится официальный визит президента Ирана в Туркменистан Иран в ближайшие 10 лет получит из Туркменистана газ на $30 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]