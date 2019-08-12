Новый владелец грузинского телеканала "Рустави 2 " бизнесмен Кибар Халваши заявил, что решил продать компанию из-за ее долгов на сумму более $24 млн.
"Компания находится на грани банкротства. К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса, поэтому я принял решение о продаже телекомпании, и готов к переговорам с любым заинтересованным лицом", - говорится в заявлении Халваши, которое в понедельник распространили грузинские СМИ.
"Единственный, с кем не буду говорить - это бывший неформальный владелец и управляющий телекомпанией "Рустави 2" Михаил Саакашвили. Я решил продать телекомпанию по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего", - заявил грузинский бизнесмен.
По словам Халваши, "Рустави 2" долг составляет 70 млн лари (более $24 млн), из них 27 млн лари - долг перед государством. Он отметил, что из-за больших долгов телекомпании конкурс должен быть завершен в течение недели.
Вместе с тем, супруга скончавшегося учредителя телекомпании "Рустави 2" Эроси Кицмаришвили Ия Кицмаришвили в понедельник подала иск в суд с требованием возвратить ей 30% акций телекомпании.
Она заявила журналистам, что Кицмаришвили требовал возвращения своей доли в "Рустави 2" еще в 2009 году, но тогда суд не удовлетворил его требования.
"Сегодня другая реальность, так как у телекомпании есть новый владелец, и я имею право требовать возвращения акций, принадлежащих моему супругу", - заявила Ия Кицмаришвили.
Эроси Кицмаришвили скончался в 2014 году. По версии следствия, он покончил с собой, однако члены семьи считают, что он был убит.
Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Георгия Габуния с оскорблениями в адрес руководства России. Тогда Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии.
Однако президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.
18 июля владельцем телекомпании, по решению ЕСПЧ, стал бизнесмен Кибар Халваши.
В минувшую пятницу бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нике Гварамия были предъявлены обвинение в злоупотреблении служебным положением с причинением ущерба на 7 млн лари.
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