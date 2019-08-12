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Макроэкономика 12.08.2019 15:30

Желруда продолжает снижение на опасениях замедления роста экономики КНР

Фьючерсы на железную руду дешевеют в понедельник после падения на прошлой неделе на осторожных сигналах Народного банка Китая о возможном стимулировании экономики.

Фьючерсы на желруду в ходе торгов в Сингапуре опускались на 6,2%, до минимума с конца марта, но затем сократили падение до 1,9%, до $87,35 за тонну.

В пятницу ЦБ Китая выступил с заявлением, в котором пообещал продолжить таргетированный подход к поддержке экономики страны. Многие участники рынка ожидали более "голубиных" заявлений, поскольку экономика КНР, крупнейшего в мире производителя стали, испытывает давление на фоне торгового конфликта с США.

Торговые споры практически не имеют прямого отношения к желруде, однако "потеря доверия инвесторов, видимо, привела к резкой переоценке рынка", полагают аналитики Capital Economic.

"Мы полагаем, что цены продолжат снижение на фоне замедления роста китайской экономики, и особенно это касается строительного сектора", - говорится в заявлении экспертов.

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Тэги: ЖЕЛРУДА, ЦЕНА, СНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]