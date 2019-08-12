Россияне в первом полугодии 2019г совершили около 353 тыс. поездок в Азербайджан

Россияне в первом полугодии 2019 года совершили 21,2 млн поездок за границу, больше всего - в Турцию и Финляндию, следует из статистики погранслужбы ФСБ РФ.

Так, за первые полгода россияне совершили 2,74 млн поездок в Турцию, на 16% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Финлянди граждане РФ посетили 1,8 млн раз (+5%).

В топ-10 стран вошли Казахстан (1,5 млн, +7,3%), Китай (1,2 млн, +16%) и Украина (1,08 млн, снижение на 1%). Далее следуют Эстония (886,2 тыс.), Германия (686,2 тыс.) Таиланд (686,6 тыс.) и Грузия (657,2 тыс.).

Вторую десятку популярных стран открыла Италия (636,7 тыс.), Польша (549 тыс.) и ОАЭ (517,3 тыс.). Менее востребованы Испания (461,7 тыс.), Кипр (361 тыс.), Азербайджан (352,8 тыс.), Литва (339,6 тыс.), Вьетнам (314 тыс.), Франция (275,3 тыс.), Греция (275 тыс.) и Чехия (267,7 тыс.).

Самый значительный рост поездок из России был отмечен в Грузию (+29%) и Узбекистан (рост почти на 40%).

В общей сложности россияне совершили 21,2 млн поездок за границу, по сравнению с прошлым годом это на 6,7% больше.