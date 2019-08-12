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Туризм 12.08.2019 19:30

Россияне в первом полугодии 2019г совершили около 353 тыс. поездок в Азербайджан

Россияне в первом полугодии 2019 года совершили 21,2 млн поездок за границу, больше всего - в Турцию и Финляндию, следует из статистики погранслужбы ФСБ РФ.

Так, за первые полгода россияне совершили 2,74 млн поездок в Турцию, на 16% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Финлянди граждане РФ посетили 1,8 млн раз (+5%).

В топ-10 стран вошли Казахстан (1,5 млн, +7,3%), Китай (1,2 млн, +16%) и Украина (1,08 млн, снижение на 1%). Далее следуют Эстония (886,2 тыс.), Германия (686,2 тыс.) Таиланд (686,6 тыс.) и Грузия (657,2 тыс.).

Вторую десятку популярных стран открыла Италия (636,7 тыс.), Польша (549 тыс.) и ОАЭ (517,3 тыс.). Менее востребованы Испания (461,7 тыс.), Кипр (361 тыс.), Азербайджан (352,8 тыс.), Литва (339,6 тыс.), Вьетнам (314 тыс.), Франция (275,3 тыс.), Греция (275 тыс.) и Чехия (267,7 тыс.).

Самый значительный рост поездок из России был отмечен в Грузию (+29%) и Узбекистан (рост почти на 40%).

В общей сложности россияне совершили 21,2 млн поездок за границу, по сравнению с прошлым годом это на 6,7% больше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЗАГРАНИЦА, ВЫЕЗДЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]