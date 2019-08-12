Ущерб туристической отрасли Грузии в июле оценивается на сумму до $60 млн - премьер

Грузия в июле потеряла до $60 млн в сфере туризма из-за решения России о прекращении прямого авиасообщения, но глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе уверен, что растущая динамика в отрасли будет возвращена.
"Предпринятые нами шаги дают мне основание говорить, что мы обязательно вернем растущую динамику в туристическом секторе, которую мы имели", - сказал Бахтадзе журналистам в понедельник.
По его словам, в июле ущерб в сфере туризма оценивается на сумму до $60 млн, хотя, еще в июне в Аджарии, например, был зафиксирован очень хороший тренд, когда по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил 40%.
"Сегодня необходимо поддержать и помочь малому и среднему бизнесу, работающему в секторе туризма. Мы разработали две программы, которых, я думаю, будет достаточно для того, чтобы малые и средние предприниматели, работающие в сфере туризма, справились с создавшимися проблемами за короткий срок", - заявил премьер.
"Что касается среднесрочной перспективы, я уверен, что мы вернем ту позитивную динамику, которая была у нас в секторе туризма", - подчеркнул Бахтадзе.
Как сообщалось, в связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
В результате в июле, по данным Национальной администрации туризма Грузии, приток туристов из РФ впервые снизился на 6,4% по сравнению с июлем 2018 года - до 159,1 тыс. человек, что, тем не менее составило 14,5% всех визитеров, посетивших Грузию во втором летнем месяце (1 млн 99,5 тыс. человек).
Ранее ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.
Всего в январе-июле 2019 года Грузию посетили 4 млн 961,9 тыс. человек, что на 10,3% больше по сравнению с январем-июлем 2018 года. При этом число побывавших в республике граждан РФ за семь месяцев составило 850,7 тыс. человек, что на 22,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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