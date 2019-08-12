Глава МИД Ирана сравнил обстановку в регионе Персидского залива с готовым полыхнуть спичечным коробком

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в том, что Вашингтон превращает Персидский залив в "спичечный коробок, готовый загореться", сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира".
"Регион стал спичечным коробком, который в любой момент может полыхнуть, потому что Америка и ее союзники наводняют ее оружием", - заявил Зариф в интервью телеканалу.
Он отметил, что водный путь в Персидском заливе "узкий и станет менее безопасным, как только иностранные (военно-морские) силы увеличат там присутствие".
В пятницу Зариф заявил в своем Twitter, что любое иностранное присутствие в Персидском заливе "небезопасно" для Ирана, поэтому Тегеран будет делать все для обеспечения безопасности страны.
Ранее сообщалось, что США предложили ряду стран создать коалицию после захвата Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция. Бельгия и Нидерланды хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма.
Ранее в августе глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что Великобритания присоединяется к морской коалиции под эгидой США, направленной на защиту безопасного судоходства в Персидском заливе.
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