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Регион 12.08.2019 15:45

Глава МИД Ирана сравнил обстановку в регионе Персидского залива с готовым полыхнуть спичечным коробком

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в том, что Вашингтон превращает Персидский залив в "спичечный коробок, готовый загореться", сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира".

"Регион стал спичечным коробком, который в любой момент может полыхнуть, потому что Америка и ее союзники наводняют ее оружием", - заявил Зариф в интервью телеканалу.

Он отметил, что водный путь в Персидском заливе "узкий и станет менее безопасным, как только иностранные (военно-морские) силы увеличат там присутствие".

В пятницу Зариф заявил в своем Twitter, что любое иностранное присутствие в Персидском заливе "небезопасно" для Ирана, поэтому Тегеран будет делать все для обеспечения безопасности страны.

Ранее сообщалось, что США предложили ряду стран создать коалицию после захвата Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция. Бельгия и Нидерланды хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма.

Ранее в августе глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что Великобритания присоединяется к морской коалиции под эгидой США, направленной на защиту безопасного судоходства в Персидском заливе.

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Тэги: ИРАН, США, ЗАЛИВ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]