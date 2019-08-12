AMS сделала предложение о покупке Osram за 3,7 млрд евро

Австрийская AMS AG сделала новое предложение о покупке немецкой Osram Licht AG, оценив производителя осветительного оборудования в 3,7 млрд евро, спустя несколько дней после того, как крупный акционер компании отклонил более низкое предложение от конкурентов.
В рамках предложения акции Osram оцениваются в 38,5 евро за бумагу, говорится в сообщении AMS. Эта цена выше, чем 35 евро за акцию, предложенная инвестфондами Bain Capital и Carlyle Group. Главный инвестор Osram, Allianz Global Investor, на прошлой неделе отклонил ее, посчитав слишком низкой.
Акции Osram подскочили на 9,5% в ходе торговой сессии в понедельник и достигли 34,67 евро за бумагу по сравнению с ценой на закрытие торгов в пятницу на уровне 31,65 евро.
Борьба за поглощение Osram началась после нескольких предупреждений о снижении прибыли компании и публичного спора с Siemens AG по поводу стратегии.
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