Ирак и Кувейт заказали британской ERCE исследование о перспективах пограничных месторождений

Ирак и Кувейт поручили британской консалтинговой энергетической фирме ERC Equipoise (ERCE) подготовить анализ дальнейших перспектив развития пограничных нефтяных месторождений Ратка/Румейла и в районе Сафван-Абдали, сообщает Iraq Business News.

По словам представителя министерства нефти Ирака Ассема Джихада, контракт с ERCE будет заключен в ближайшие дни. Компания была выбрана среди четырех претендентов.

Компания ERCE специализируется в области оценки нефтяных и газовых пластов.