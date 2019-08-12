Ирак и Кувейт заказали британской ERCE исследование о перспективах пограничных месторождений

Ирак и Кувейт поручили британской консалтинговой энергетической фирме ERC Equipoise (ERCE) подготовить анализ дальнейших перспектив развития пограничных нефтяных месторождений Ратка/Румейла и в районе Сафван-Абдали, сообщает Iraq Business News.
По словам представителя министерства нефти Ирака Ассема Джихада, контракт с ERCE будет заключен в ближайшие дни. Компания была выбрана среди четырех претендентов.
Компания ERCE специализируется в области оценки нефтяных и газовых пластов.
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