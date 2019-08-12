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ТЭК 12.08.2019 17:30

Ирак и Кувейт заказали британской ERCE исследование о перспективах пограничных месторождений

Ирак и Кувейт поручили британской консалтинговой энергетической фирме ERC Equipoise (ERCE) подготовить анализ дальнейших перспектив развития пограничных нефтяных месторождений Ратка/Румейла и в районе Сафван-Абдали, сообщает Iraq Business News.

По словам представителя министерства нефти Ирака Ассема Джихада, контракт с ERCE будет заключен в ближайшие дни. Компания была выбрана среди четырех претендентов.

Компания ERCE специализируется в области оценки нефтяных и газовых пластов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, КУВЕЙТ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]