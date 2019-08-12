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Транспорт и связь 12.08.2019 15:54

Президент Туркменистана приобретет российский кабриолет Aurus Senat для парадов в своей стране

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник ознакомился с кабриолетом Aurus Senat и заказал такую машину для парадов в своей стране.

На автомобильную выставку "Туркмен Сархрасы - 2019" Бердымухамедов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и другие главы делегаций прикаспийских стран приехали после завершения пленарного заседания Каспийского экономического форума. Во время осмотра они остановились у новинки российского автопрома - черного представительского кабриолета Aurus Senat. В отличие от специального белого "Ауруса", который ранее в понедельник Медведев показывал Бердымухамедову на полях форума, кабриолет той же марки на выставке уже имеет свою историю - именно на нем министр обороны РФ Сергей Шойгу командовал парадом на Красной площади 9 мая текущего года.

Медведев предложил Бердымухамедову использовать автомобиль этой модели, например, на параде по случаю 30-летия независимости Туркменистана в 2021 году.

"За два года сможете (изготовить)?" - спросил Бердымухамедов у статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, который во время осмотра отвечал на вопросы глав делегаций.

Чиновник заверил, что машина будет сделана.

Бердымухамедов сел в салон кабриолета, осмотрел приборную панель и обшивку. "Мы тогда этот (автомобиль) тоже закажем", - сказал президент Туркменистана.

При этом он уточнил насчет возможности сделать машину в другой расцветке - как внутри, так и снаружи. "Вы как скажете, так и сделаем. Любой цвет", - сказалЕвтухов.

"Как говорится, deal (договорились)", - констатировал Медведев, после чего главы делегаций продолжили осмотр выставки.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АВТОМОБИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]